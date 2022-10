FOTO – Merlo dopo il KO dell’Inter Women: «Direzione Coppa Italia»

Beatrice Merlo, difensore dell’Inter Women, ha scritto un post dopo il KO della squadra nerazzurra contro la Roma, in vista della Coppa Italia.

POST – Beatrice Merlo guarda oltre la sconfitta di sabato scorso in casa contro la Roma. Il difensore dell’Inter Women ha pubblicato un nuovo contenuto sui social network in vista della partita di mercoledì 2 novembre in casa del Castelvecchio, valida per la Coppa Italia. A seguire il messaggio e la foto condivise dalla calciatrice nerazzurra su Instagram. “Direzione coppa Italia.🤜🏼 …. #coppaitaliafemminile #bm13 #inter“.

Fonte: Instagram Beatrice Merlo