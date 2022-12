FOTO – Merlo, l’allenamento del sabato con le compagne dell’Inter Women

Merlo pubblica sui suoi profili social una foto insieme ad alcune compagne dell’Inter Women. Le ragazze sono state impegnate nella seduta mattutina d’allenamento.

ALLENAMENTO – L’Inter Women ha chiuso il 2022 con l’ultima partita vinta contro il Pomigliano (vedi highlights). Le ragazze di Rita Guarino, però, continuano ad allenarsi ad Appiano Gentile. Beatrice Merlo lo fa sapere, pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto insieme alle sue compagne. Il difensore nerazzurro scrive sui social: «Quelle del sabato mattina!». L’Inter Women, quindi, si prepara per il rientro in campo di gennaio. All’inizio del 2023, le interiste saranno attese non solo in Serie A, ma anche in Coppa Italia Femminile.