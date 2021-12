FOTO – L’Inter Women pareggia, ma il gruppo è unito

L’Inter Women di Rita Guarino ieri non ha trovato la vittoria, ma il gol al 90′ di Bonetti ha permesso alle nerazzurre di pareggiare 2-2 contro il Sassuolo. La squadra, come la stessa allenatrice ha affermato (vedi articolo), c’è e poco fa anche l’Inter ha voluto omaggiare le sue ragazze con una foto.

TEAM – Come detto l’Inter Women non è riuscita a bissare ieri il successo arrivato nel derby contro il Milan per 3-0 e contro il Sassuolo è arrivato solo 1 punto. La rete di Tatiana Bonetti al 90′ infatti ha permesso di riacciuffare le neroverdi e salire a 22 punti in classifica (vedi articolo).

La squadra è unita e lo dimostra proprio il pareggio raggiunto in extremis. Sui social, l’Inter, omaggia lo spirito di gruppo postando una foto delle ragazze nerazzurra che, dopo il 2-2, salutano il proprio pubblico alla fine del match. La didascalia è molto semplice: “Team”. La crescita continua e il percorso, per le ragazze di Guarino, è ancora lungo.