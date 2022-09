FOTO – La FIGC elogia Polli: «Il sorriso di una giovane attaccante!»

L’Inter Women ha asfaltato il Pomigliano 6-1 nella gara valevole per la terza giornata del Campionato di Serie A Femminile. L’account ufficiale della FIGC Femminile ha elogiato Elisa Poli, protagonista oggi con una tripletta (vedi QUI).

GIOVANE ATTACCANTE – Elisa Polli, protagonista oggi con l’Inter Women con una tripletta, elogiata così dalla FIGC: «In questa foto splendono il sole, e il sorriso di una giovane attaccante che ha appena segnato una tripletta (nonché i primi gol in Serie A con la maglia dell’Inter). Per quegli strani intrecci del destino che il calcio a volte sa regalare, tutto questo accade a poche ore dall’alluvione che ha colpito non solo la regione di Elisa, le Marche, ma soprattutto il suo paese, Sassoferrato in provincia di Ancona, che abbiamo visto in questi giorni nei TG, nelle tragiche immagini di distruzione fangosa. Auguriamo alle popolazioni colpite che possano presto tornare a splendere soli e sorrisi: siamo con voi».

Di seguito il post pubblicato su Instagram dall’account ufficiale della FIGC Femminile.