FOTO – Karchouni: «Grazie tifosi dell’Inter Women. Ora concentrate sulla prossima»

Karchouni pubblica un nuovo post sui suoi profili social. La centrocampista dell’Inter Women vuole mandare un messaggio ai propri tifosi dopo la sconfitta contro la Roma. Il risultato dello scontro diretto influisce sulla vetta della classifica della Serie A Femminile.

SOSTEGNO – Ghoutia Karchouni interviene con un post sul proprio profilo Instagram per ringraziare i tifosi dell’Inter Women: «Concentrate sulla prossima partita. Grazie a tutti per il vostro sostegno». Dopo la prima sconfitta contro la Roma, la centrocampista nerazzurra è proiettata verso il prossimo incontro. Prima di tornare a vincere nella Serie A Femminile, le interiste dovranno scendere in campo in settimana per la sfida di Coppa Italia contro il Cesena.

L’Inter Women fallisce lo scontro diretto contro le giallorosse, perdendo la possibilità di riconquistare la vetta. La Roma, invece, può riconfermare il primo posto in classifica (vedi classifica).