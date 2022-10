FOTO – Karchouni dopo il derby di Milano: «Altri tre punti per l’Inter Women!»

Karchouni è fiera della sua Inter Women, che vince anche contro il Milan e guadagna altri tre punti. Dopo il derby di Milano la centrocampista nerazzurra pubblica un nuovo post sui suoi canali social.

TRE PUNTI – Ghoutia Karchouni applaude, contenta, dopo la vittoria della sua Inter Women contro il Milan. Allo scatto, pubblicato sul proprio profilo Instagram, aggiunge: «Più tre punti». Le ragazze di Rita Guarino continuano la striscia di risultati positivi. Il pareggio contro la Juventus Women è l’unico, piccolo, intoppo in Serie A Femminile. Dopo quattro vittorie consecutive, domenica prossima le nerazzurre saranno impegnate in trasferta contro il Sassuolo. Una partita che potrà confermare l’ottima posizione in classifica dell’Inter (vedi classifica).

La centrocampista nerazzurra è stata l’autrice dell’assist che ha permesso a Stefanie van der Gragt di segnare, al 9′, il primo gol dell’Inter Women nel derby di Milano. Dopo aver sbloccato la partita, allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, per le interiste sono arrivati altri tre gol decisivi.