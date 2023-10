FOTO – Inter Women, turiste nella capitale in attesa della Roma!

Per l’Inter Women doppio impegno a Roma in una settimana. In attesa della trasferta di domenica contro le giallorosse, le nerazzurre diventano turiste per un giorno nella capitale italiana. Di seguito le foto.

TURISTE – Quella che sta per volgere al termina è una settimana tutta romana per l’Inter Women. Le ragazze di Rita Guarino, infatti, hanno disputato la trasferta in casa della Lazio lo scorso giovedì per il primo impegno in Coppa Italia Femminile. Adesso le nerazzurre si stanno preparando per un altro duello che si terrà sempre a Roma, domenica prossima contro le giallorosse di Alessandro Spugna, ma valido per il campionato di Serie A Femminile. Cambia, dunque, competizione, e cambia anche lo stadio, ma non la città. Le interiste hanno approfittato della trasferta nella capitale italiana per una gita di gruppo nel centro di Roma, diventando delle turiste per un giorno.