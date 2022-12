FOTO – Inter Women incontra i tifosi allo store di Milano, presenti tre giocatrici

Tre giocatrici di Inter Women oggi hanno incontrato i tifosi nerazzurri all’Inter Store Milano di Galleria Passarella 2 per una sessione di foto e autografi.

CON I TIFOSI – “Pomeriggio nerazzurro in centro a Milano! All’Inter Store Milano di Galleria Passarella 2, i tifosi interisti hanno incontrato dal vivo tre giocatrici dell’Inter di Rita Guarino per una sessione di fotografie e autografi. I fans presenti si sono guadagnati la possibilità di conoscere da vicino Marta Pandini, Flaminia Simonetti e Anna Bjork Kristjansdottir acquistando in negozio una maglia Inter 2022/23 e in questo modo si sono portati a casa un doppio regalo di Natale a tinte nerazzurre!”.

Fonte: Twitter [Inter]