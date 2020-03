FOTO – Inter Women, Goldoni: “Si fermi tutto, mai l’amore per questo club”

Eleonora Goldoni, calciatrice dell’Inter Women, ha postato sui social una foto di auguri per i 112 anni dell’Inter. La classe ’96 ha celebrato tutto il suo amore per il club nerazzurro. Ecco il suo post a mezzo Instagram

HAPPY BIRTHDAY INTER – In un momento così delicato per il mondo del calcio, con l’emergenza Covid-19 a dominare il panorama mediatico, Eleonora Goldoni celebra i 112 anni dell’Inter. La calciatrice classe 1996, protagonista con l’Inter Women, ha scelto Instagram per fare gli auguri al club nerazzurro. Ecco il suo post: “Si può fermare tutto ma mai e poi mai l’amore per questo stemma“.