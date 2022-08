FOTO – Inter Women, dopo il tour negli Stati Uniti pronte per la nuova stagione

Inter Women allenata da coach Rita Guarino è pronta per l’inizio della nuova stagione (la prima giornata si disputerà sabato 27 e domenica 28 agosto).

NUOVA STAGIONE – Inter Women è pronta per l’inizio della nuova stagione dopo il tour negli Stati Uniti. Di seguito la foto della squadra al completo pubblicata sui social con questo messaggio: “Dopo il loro tour negli Stati Uniti, Inter Women sono pronti per l’inizio della nuova stagione. Sempre avanti!“.

After their tour in the US, #InterWomen are ready for the start of the new season ⏳

Always pushing forward! 🖤💙#ForzaInter #InterWomen pic.twitter.com/TUkvakxlub

