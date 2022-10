FOTO – Inter Women, Chawinga: «La vita calcistica deve stare in equilibrio!»

Chawinga pubblica diversi scatti sui propri profili social. Nelle foto compaiono anche alcune sue compagne dell’Inter Women. Non mancano i riferimenti al derby di Milano vinto dalle nerazzurre, in cui l’attaccante interista ha segnato uno dei quattro gol.

EQUILIBRIO – Tabitha Chawinga si scatena sui social, pubblicando numerosi scatti sul proprio profilo Instagram. Nelle foto, scattate nel corso di Inter-Milan Women (vedi highlights), compaiono anche alcune sue compagne di squadra. Al simpatico post, in cui è ritratta insieme a Ghoutia Karchouni, aggiunge: «La vita calcistica deve stare in equilibrio!». Non manca, poi, il riferimento al gol segnato da lei stessa: «Costruito per il derby».

Chawinga festeggia il gol insieme alla compagna di squadra Karchouni con una particolare e simpatica posa.

Come scrive l’attaccante nerazzurra: «Signore in abito elegante». Chawinga, insieme a Karchouni e Ajara Nchout Njoya, cammina sul prato dello Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, prima di Inter-Milan Women.

Le ragazze dell‘Inter Women di Rita Guarino festeggiano la vittoria contro il Milan. Ora sono a quota 16 punti in Serie A Femminile (vedi classifica)! Nella prossima partita di campionato affronteranno il Sassuolo in trasferta.

L’esultanza della calciatrice malawiana per il gol nel derby contro il Milan, arrivato al 34′ del primo tempo. In questo nuovo inizio di stagione ha giocato cinque partite, segnando cinque gol e servendo quattro assist alle sue compagne.