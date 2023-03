FOTO – Inter Women, Alborghetti pronta per la Poule Scudetto

Lisa Alborghetti, centrocampista e capitana dell’Inter, ha pubblicato un post in vista del match con la Juventus, seconda giornata della Poule Scudetto.

POST – L’Inter Women scenderà in campo in casa contro la Juventus Women oggi alle ore 14.30. Ebbene, in vista di questo match, valido per la seconda giornata della Poule Scudetto, Lisa Alborghetti, centrocampista e capitana della squadra nerazzurra, ha pubblicato un post su Instagram con questo messaggio e questa foto. “Ready 🔥 @inter #inter #poulescudetto“.

Fonte: Instagram Lisa Alborghetti