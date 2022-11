FOTO − Inter Women, Alborghetti festeggia gol e vittoria: capitano on-fire

L’Inter Women ha esordito proprio ieri in Coppa Italia Femminile. La prima avversaria del girone D della competizione è stata il Cesena, uscita sconfitta per 5-0 contro le nerazzurre. Lisa Alborghetti ha segnato il gol del momentaneo 3-0 interista

ON FIRE − All’esordio in Coppa Italia Femminile l’Inter Women non delude (vedi tabellino). Contro il Cesena le ragazze di Rita Guarino hanno vinto con il risultato di 5-0. La squadra nerazzurra riesce così a cancellare la sconfitta nello scontro diretto in favore della Roma in campionato. Le protagoniste di giornata sono state Marinelli, Alborghetti, Fordos e Brustia (vedi pagelle). I primi 4 gol sono arrivati al primo tempo: da sottolineare la doppietta di Gloria Marinelli e la prima rete in stagione di Lisa Alborghetti. La leader difensiva della squadra continua nel suo splendido periodo di forma dopo le prestazioni da titolare contro Milan e Sassuolo e si lascia andare anche su Instagram.

Il capitano solita sicurezza!