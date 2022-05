FOTO – Inter-Milan Women, tutto pronto allo stadio per il Derby di Milano!

Inter-Milan Women, tutto pronto allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni per il Derby di Milano! QUI le formazioni ufficiali.

PRIMA DELLA SFIDA – Inter-Milan Women alle 14:30 scenderanno in campo per il match valido della ventunesima giornata di Serie A Femminile. Le nerazzurre allenate da coach Rita Guarino occupano attualmente la quinta posizione a quota 38 punti, e con una vittoria potrebbero portarsi a due punti dal Milan, attualmente terzo. Le ragazze scenderanno in campo con la classica maglia nerazzurra per le sfide casalinghe e prima delle partita hanno fatto un giro nel campo.

Di seguito gli ultimi istanti prima del calcio di inizio allo Stadio Breda.