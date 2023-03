FOTO – Inter-Juventus Women, Alborghetti: «Coppa Italia, testa al ritorno»

Lisa Alborghetti ha pubblicato un post a seguito del pareggio, per 1-1, dell’Inter Women contro la Juventus in Coppa Italia Femminile.

POST – Queste le parole e la foto pubblicate su Instagram da Lisa Alborghetti dopo il pareggio, per 1-1, della “sua” Inter Women contro la Juventus nell’andata delle semifinali di Coppa Italia Femminile. “So proud of us 🔥 Fine primo tempo. Testa subito alla partita di ritorno fondamentale per l’accesso alla finale 🖤💙 Keep working. @inter #inter #coppaitalia #interwomen #team“.

Fonte: Instagram Lisa Alborghetti