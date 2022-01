FOTO – Guarino: «Risultato non deve cancellare grande prestazione»

Rita Guarino, allenatrice dell’Inter Women, ha scritto un post sui social network dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus in Coppa Italia femminile.

POST – Queste le parole in un post del proprio profilo Instagram da parte di Rita Guarino, allenatrice dell’Inter Women, dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus Women in Coppa Italia femminile. “Un risultato che non può e non deve cancellare la grande prestazione. Orgogliosa della crescita di questa Squadra. Avanti così“.

Fonte: Instagram Rita Guarino