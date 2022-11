FOTO – Guarino: «Inter Women, lavorare per maggiore convinzione nel…»

Guarino, con un post condiviso sui propri profili social, spiega cosa serve alla sua Inter Women per tornare a vincere. Le nerazzurre guadagnano un solo punto con la Fiorentina, dopo aver perso contro la capolista Roma. La prossima sfida di Serie A Femminile, la prima del girone di ritorno, sarà in trasferta contro il Parma.

– Rita Guarino è impegnata nella preparazione della prossima sfida dell’Inter Women. Le nerazzurre hanno pareggiato l’ultima sfida del girone d’andata di Serie A Femminile, contro la Fiorentina. Nonostante la buona prestazione e le numerose occasioni da gol, le interiste non sono riuscite a sbloccare la partita. Lo 0-0 portato a casa sta stretto, soprattutto dando uno sguardo alla classifica (vedi classifica). L’allenatrice nerazzurra, quindi, spiega cos’è mancato e cosa servirà nel prossimo turno. Sul proprio profilo Instagram, Guarino scrive: «Al lavoro per concretizzare con più convinzione quanto di buono prodotto!!!».

In Parma-Inter Women, valida per la 10° giornata, le nerazzurre dovranno cercare di tornare alla vittoria. L’ultima in campionato, infatti, risale a quella nel Derby contro il Milan, il 15 ottobre scorso.