FOTO – Guarino: «Inter Women, guardiamo avanti! Consapevoli del…»

Guarino lancia un messaggio alle sue ragazze dell’Inter Women. L’allenatrice nerazzurra, all’indomani della prima sconfitta nella Serie A Femminile, pubblica un post sui propri profili social.

AVANTI – Rita Guarino carica le calciatrici dell’Inter Women dopo la prima sconfitta subita nel campionato di Serie A Femminile. All’indomani di Inter-Roma Femminile (vedi pagelle), l’allenatrice nerazzurra pubblica un post sul proprio profilo Instagram. Allo scatto segue un messaggio di esortazione per le sue ragazze: «Guardiamo avanti, consapevoli del lavoro e del lungo cammino che ci aspetta». Dopo una striscia di risultati positivi, l’Inter Women si ferma, prima con il pareggio contro il Sassuolo e poi con l’1-2 contro la capolista.

Le nerazzurre vogliono tornare a vincere per rimanere nella parte alta della classifica. Prima, però, devono pensare alla Coppa Italia Femminile. In settimana, infatti, le aspetta la sfida in trasferta contro il Cesena.