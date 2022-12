FOTO – Guarino: «Inter Women, alziamo la testa e lottiamo insieme!»

Quello dell’Inter Women non è un momento positivo. Guarino carica le sue ragazze dopo la sconfitta subita contro la Juventus. Partite benissimo in Serie A Femminile, le nerazzurre non trovano una vittoria dal quindici ottobre scorso. L’allenatrice interista appoggia la propria squadra attraverso un post condiviso sui social.

LOTTARE – L’Inter Women continua a faticare in Serie A Femminile. All’inizio della stagione la squadra di Rita Guarino sembrava essere partita forte, con una lunga striscia di vittorie consecutive. Dopo il poker messo a segno nel derby milanese, arriva la battuta d’arresto. Una serie di pareggi e sconfitte difficili da digerire, soprattutto quelle negli scontri diretti. Come l’ultima, lo scorso sabato, contro la Juventus. L’Inter Women rimane nella parte alta della classifica, ma necessità di un’inversione di marcia. Proprio per questo, dopo le dichiarazioni nel post-partita (vedi articolo), Guarino continua a stimolare le nerazzurre. Ecco le parole dell’allenatrice interista, pubblicate sul proprio Instagram: «Alziamo la testa, lavoriamo e lottiamo insieme per raggiungere i nostri obiettivo».

Le ragazze dell’Inter Women devono ripartire da queste dichiarazioni per tornare a giocare come hanno dimostrato di saper fare! Il prossimo impegno utile sarà quello di sabato prossimo, in trasferta contro il Pomigliano.