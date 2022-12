FOTO – Chawinga: «Inter Women, concentrate! Guardiamo al futuro!»

Chawinga pubblica sul proprio profilo social uno scatto che la raffigura insieme alle sue compagne dell’Inter Women. L’attaccante nerazzurra, dopo aver chiuso la prima parte di stagione con un ottimo traguardo (vedi classifica marcatrici) appare sempre più motivata.

FUTURO – Tabitha Chawinga pubblica sul proprio profilo Instagram una foto dell’allenamento con alcune compagne dell’Inter Women. Dopo l’ultima vittoria contro il Pomigliano, la squadra di Rita Guarino ora è a riposo per la sosta natalizia. Nonostante lo stop, l’attaccante nerazzurra appare sempre motivata. Allo scatto, infatti, aggiunge: «Concentrate! Guardiamo al futuro!». Dopo aver chiuso la prima parte di stagione in vetta alla classifica marcatrici, Chawinga è già pronta a tornare a incidere in Serie A Femminile.

Il suo contributo nell’Inter Women è sempre decisivo. L’ultima doppietta, che riporta le nerazzurre alla vittoria dopo tre mesi, ne è una prova!