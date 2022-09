FOTO − Alborghetti: «Se non credi in te stesso, nessuno lo farà per te»

Alborghetti, capitano dell’Inter Women, pubblica un post motivazionale sul proprio profilo Instagram, a poche ore dalla prossima partita contro il Como. La centrocampista nerazzurra si mostra carica prima di affrontare la quinta giornata di Serie A Femminile.

POST − Lisa Alborghetti mostra tutta la sua grinta con indosso la divisa d’allenamento dell’Inter Women. Sul proprio profilo Instagram, prima della gara col Como, appare una nuova foto, seguita da una massima: «Se non credi in te stesso, nessuno lo farà per te 🖤💙». A credere nelle ragazze di Rita Guarino, in realtà, sono in molti. Domani le aspetta una nuovo test, dopo aver raggiunto la vetta della classifica di Serie A Femminile (vedi articolo) grazie alla vittoria contro la Sampdoria.

Le parole del capitano nerazzurro.