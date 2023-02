FOTO – Alborghetti: «Inter Women, unite e non solo a parole! Mai mollare!»

Alborghetti pubblica una dedica alle sue compagne di squadra dopo aver conquistato l’accesso alla semifinale di Coppa Italia Femminile. Il capitano dell’Inter Women esprime sui social tutta la propria grinta e contentezza.

FIERA – Lisa Alborghetti pubblica sul proprio profilo Instagram ufficiale una foto con dedica alla sua Inter Women. Il capitano nerazzurro esprime tutta la propria grinta e contentezza dopo la qualificazione in semifinale di Coppa Italia Femminile. Al termine del match di ritorno contro la Sampdoria, la centrocampista interista scrive: «Una sola parola: squadra! Siamo state unite nella difficoltà e questa volta non solo a parole! Sicuramente c’è da lavorare, ma davvero fiera di questa unione e di aver messo in campo tutto ciò che avevamo. Mai mollare! Siamo in semifinale!». Ora la squadra di Rita Guarino dovrà provare a battere la Juventus per arrivare in finale di Coppa Italia (vedi articolo).