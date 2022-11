FOTO – Alborghetti: «Inter Women, pari stretto ma contro ottima squadra»

Lisa Alborghetti, capitano dell’Inter Women, ha parlato del pareggio per 0-0 ottenuto sul campo della Fiorentina domenica scorsa.

POST – A seguire le parole e la foto condivise in un contenuto pubblicato da Lisa Alborghetti, capitano dell’Inter Women, sul pareggio per 0-0 ottenuto dalla squadra nerazzurra femminile sul campo della Fiorentina domenica scorsa. “1 punto che ci sta stretto ma ottenuto contro un’ottima squadra. Nuova settimana di lavoro per affrontare al meglio la prossima partita 🔥 Keep working as always 🖤💙 @inter #inter #interwomen #calciofemminile #la19 #seriea“.

Fonte: Instagram Lisa Alborghetti