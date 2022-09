FOTO – Alborghetti: «Focus sulla prossima gara. Ogni tanto…»

Lisa Alborghetti, centrocampista dell’Inter Women, ha pubblicato un nuovo post in vista della prossima gara di campionato contro la Sampdoria.

POST – Lisa Alborghetti è carica in vista della prossima partita di campionato che vedrà domenica l’Inter Women in trasferta sul campo della Sampdoria. La centrocampista nerazzurra ha pubblicato questo messaggio e questa foto nel post pubblicato tramite il proprio profilo Instagram. “Ogni tanto capito ancora lì davanti💥😉 Focus on next game. 🖤💙“.

Fonte: Instagram Lisa Alborghetti