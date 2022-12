FOTO – Alborghetti: «Concentrata sull’ultima sfida dell’Inter Women prima di…»

Alborghetti pubblica un post sui propri profili social. La centrocampista dell’Inter Women volta pagina, dopo la sconfitta contro la Juventus, e pensa alla prossima avversaria in Serie A Femminile.

ULTIMA – Lisa Alborghetti pubblica una foto sul proprio profilo Instagram e aggiunge: «Ultima partita prima della pausa! Concentrarsi su questo!». Dopo i punti smarriti nella scorsa, contro la Juventus (vedi highlights), l’Inter Women sabato incontrerà il Pomigliano. Questa sarà l’ultima partita del mese di dicembre per la squadra di Rita Guarino, che ha bisogno di ritrovare la fiducia e di chiudere con il sorriso prima della sosta per le festività. Le nerazzurre inaugureranno il nuovo anno con il match di Coppa Italia Femminile in trasferta contro il Parma.

Invece, la prima di Serie A Femminile del mese di gennaio, contro la Sampdoria, non è stata ancora programmata ufficialmente.