Fordos: «Rinnovo? Amo l’Inter, volevo rimanere! Darò sempre di più»

Beatrix Fordos è stata una delle calciatrice dell’Inter Women chiamate spesso in causa da Rita Guarino nel corso della stagione. Il prolungamento le permette di dare ancora, e sempre più, una mano al gruppo nerazzurro.

RINNOVO – Giornata importante in casa Inter Women quella odierna. Beatrix Fordos, giocatrice nerazzurra dal 2022, quando è approdata a Milano dalla Lazio, ha rinnovato il suo contratto. Il difensore ungherese dopo la firma si lega al club interista per un lungo periodo: la data del prolungamento è fino al 2027. Dopo che poche ore fa i canali ufficiali della squadra hanno ufficializzato la notizia arrivano anche le dichiarazioni della stessa Fordos, che esprime tutta la propria gioia per questo accordo raggiunto.

Le parole d’amore di Fordos per l’Inter Women

DICHIARAZIONI – Una sorridente Beatrix Fordos, fresca di rinnovo di contratto con l’Inter Women, dichiara: «Amo questa squadra e questo club. Abbiamo un gruppo speciale. Volevo stare qui per continuare la mia strada e vincere con le ragazze, quindi sono molto entusiasta di giocare ancora altri tre anni con questi colori. Mi sento onorata di far parte di questo club per altri tre anni. Ho sempre dato il massimo ma sento che in quest’ultimo anno non ho fatto quanto ho potuto. Quindi voglio fare ancora di più e raggiungere qualcosa con la squadra. Continuerò a fare di tutto per questo club».