Fordos lancia l’Inter Women: «Vogliamo chiudere tra le prime due!»

Beatrix Fordos si è raccontata parlando della sua idea di calcio, del percorso svolto con la maglia dell’Inter e dei suoi obiettivi stagionali.

IL RAPPORTO – Beatrix Fordos è la protagonista femminile del Matchday Programme di Inter-Udinese. La calciatrice dell’Inter Women si è soffermata sulla sua idea di calcio: «Credo che oggi la differenza nel calcio la faccia soprattutto la preparazione mentale. Spesso vince la squadra che riesce a restare concentrata fino alla fine, che ha più determinazione e motivazione. Tutto questo parte dalla mente. A livello tattico e fisico il calcio si è sviluppato molto, quindi, per superare gli avversari, è fondamentale allenare e preparare anche la mente. Devi essere mentalmente pronto per avere successo».

IL GRUPPO – Fordos ha poi proseguito: «Abbiamo creato un grande spirito di squadra perché abbiamo imparato a conoscerci e a gestirci a vicenda. Ci vediamo prima di tutto come persone, non solo come giocatrici, e questo ci ha permesso di accettarci e aiutarci in ogni situazione».

Fordos sulle sue sensazioni all’Inter e sui propositi futuri

IL PERCORSO – Fordos si è successivamente concentrata sul cammino stagionale dell’Inter: «Fino alla poule scudetto abbiamo fatto molto bene. Certo, abbiamo perso alcuni punti importanti, ma abbiamo ottenuto molto di più rispetto agli ultimi anni. Tuttavia, non possiamo fermarci, dobbiamo continuare a spingere. Abbiamo costruito una squadra forte e competitiva, ma la parte più difficile arriva ora. Dobbiamo essere intelligenti e consapevoli che il nostro destino è nelle nostre mani per raggiungere l’obiettivo che desideriamo».

GLI OBIETTIVI – Fordos si è infine espressa sui suoi obiettivi personali e di squadra: «Come squadra, il nostro obiettivo è il campionato, quindi puntiamo ad arrivare tra le prime tre in classifica. Guardando la nostra posizione attuale, vogliamo arrivare il più in alto possibile. Penso di poter dire che il nostro obiettivo è chiudere tra le prime due».