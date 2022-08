Fordos: «Inter Women, un sogno! Gran passo in avanti e opportunità»

Beatrix Fordos, nuovo difensore dell’Inter Women, ha parlato a Inter Tv a seguito del suo arrivo nel club nerazzurro. Le sue dichiarazioni.

SOGNO – Queste le parole a Inter Tv da parte di Beatrix Fordos, nuovo difensore dell’Inter Women. «Le mie prime sensazioni dopo aver firmato con l’Inter? Sono molto felice, sono molto onorata di essere qui. Per me è un sogno».

OPPORTUNITÀ – Fordos ha aggiunto. «Cosa significa per me avere questa opportunità all’Inter? Per me è un grande passo avanti e una grande opportunità. L’Inter è una squadra molto importante. Proverò a dare il massimo e a dare il mio contributo alla squadra».

ESPERIENZA – Fordos ha già avuto esperienza nel campionato italiano. «Cosa penso del campionato di questo? Lo scorso anno ho giocato nella Lazio. Non è stato semplice ma sono stata contenta di giocare in Italia. Mi è piaciuto. Penso che la Serie A sia un campionato difficile. Ma proverò a dare il massimo».

CARATTERISTICHE – Fordos sulle sue caratteristiche. «Che tipo di giocatrice sono? Credo che la forza fisica sia una delle mie qualità. Sono alta, e credo che questo sia il mio principale punto di forza».