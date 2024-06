Fordos: «Inter Women, battere la Juventus l’emozione più grande!»

Beatrix Fordos ha detto ancora sì all’Inter Women, rinnovando il contratto fino al 2027. La calciatrice ungherese ripercorre alcuni momenti della stagione, pensando già alla prossima.

DA RICORDARE – Beatrix Fordos sorride davanti al rinnovo di contratto con l’Inter Women. Qualche settimana fa si è conclusa la stagione nerazzurra, terminata sicuramente un po’ al di sotto delle iniziale aspettative. Proprio ripercorrendo l’ultimo anno della squadra di Rita Guarino, il difensore nerazzurro dichiara: «Un momento che ricordo con particolare emozione? Ci sono tanti momenti belli ma evidenzierei la vittoria contro la Juventus. Perché abbiamo vinto per la prima volta contro di loro quindi sono orgogliosa di quello che abbiamo fatto quella sera».

Fordos, il momento migliore con l’Inter Women è ancora da scrivere!

OBIETTIVI – Ma Beatrix Fordos, come il resto delle sue compagne, pensa già alla prossima stagione dell’Inter Women. Il difensore ungherese, che ha dichiarato tutto il proprio amore per i colori nerazzurri, ha intenzione di impegnarsi al massimo per conquistare nuovi traguardi. E proprio su questo, pensando al futuro, Fordos lancia un messaggio ai tifosi dell’Inter Women: «I nuovi obiettivi? Voglio lottare per lo scudetto e anche per la Coppa Italia. Vorrei partecipare anche alla Champions League». Per fissare gli obiettivi futuri, però, si attende di conoscere quali saranno i prossimi affondi di mercato pensati per la squadra femminile dell’Inter.