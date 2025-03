Fiorentina-Inter Women 1-0, il tabellino della partita di Poule scudetto

Fiorentina-Inter Women è terminata con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valevole per la terza giornata della poule scudetto.

SCONFITTA – Dopo lo 0-0 dei primi 45’ con tanto di rigore parato da Runarsdottir a Boquete, la ripresa dell’Inter si apre in modo disastroso: passano due minuti e l’ex Agnese Bonfantini trova il gol che sblocca la partita a Bagno a Ripoli. Rispetto al primo tempo, l’Inter fatica a creare occasioni da gol sbattendo contro la compattezza e l’organizzazione della difesa viola. Ma le varie Detruyer e Cambiaghi sono spente. Molto bene nella prima frazione di gioco, ma poca roba nella seconda. Anzi, è la Fiorentina ad avvicinarsi al gol del raddoppio con Boquete, che trova i guantoni di Runarsdottir. Nel finale, l’Inter si butta in avanti a testa a bassa alla ricerca quantomeno del pareggio, ma niente da fare. Le nerazzurre trovano la seconda sconfitta in tre partite, dopo quella di Roma. Di seguito il tabellino di Fiorentina-Inter Women.

FIORENTINA-INTER WOMEN 1-0 – IL TABELLINO

Fiorentina (3-5-2): Fiskerstrand; Faerge, Pedersen, Filangeri; Janogy (82’ Pastrenge), Severini, Curmark, Snerle, Bonfantini (89’ Georgieva); Boquete (89’ Della Peruta), Bredgaard (64’ Erzen).

In panchina: Durante, Zuluri, Sarti, Mailia, Cherubini, Ciabini, Lombardi.

Allenatore: Sebastian de la Fuente.

Inter (3-5-2): Rúnarsdóttir; Bowen, Milinkovic, Andrés; Serturini (72’ Polli), Tomaselli (64’ Magull), Csiszar, Detruyer (64’ Bugeja), Schough; Wullaert (82’ Pavan), Cambiaghi.

In panchina: Piazza, Baldi, Santi, Karchouni, Merlo, Robustellini, Fordos, Consolini.

Allenatore: Gianpiero Piovani

Arbitro: Alberto Poli (sezione di Verona), De Vito-Chiavaroli-Mirri

Gol: 47’ Bonfantini (F)

Ammonite: Detruyer (I), Severini (F)

Recuperi: 0’ PT, 5’ ST