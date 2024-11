Fiorentina-Inter Women 2-1: il tabellino dell’ottava giornata di Serie A Femminile

Si è chiusa con il risultato di 2-1 la sfida tra Fiorentina e Inter Women. Dopo il primo vantaggio di Andres con le nerazzurre, la Fiorentina nel secondo tempo ha ribaltato il risultato strappando tre punti importanti.

VITTORIA – Si è chiusa con il risultato di 2-1 la gara tra la Fiorentina e l’Inter Women. Le nerazzurre, dopo qualche prova di affondo, hanno trovato il gol del vantaggi al 25′ grazie a una super Andreas che sfrutta un buco della difesa delle toscana e infila in rete. Nella ripresa però, la Fiorentina non demorde e mette il piede sull’acceleratore. Al 61′ arriva il gol della Fiorentina su calcio di rigore trasformato da Boquete che dagli undici metri non sbaglia. Al 92′ poi, la doccia gelida per le nerazzurre con la rimonta completata grazie al gol a sorpresa di Pastrenge che nell’area piccola non sbaglia ad appoggiare in rete.

FIORENTINA-INTER WOMEN: IL TABELLINO

Marcatori: 25′ Andrés (I), 61′ rig. Boquete (F), 90+2′ Pastrenge (F).

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Faerge, Georgieva, Filangeri, Toniolo (Tortelli 89′); Snerle (Pastrenge 76′), Breitner (Erzen 46′), Severini; Janogy (Catena 46′), Boquete, Bonfantini (Longo 86′).

A disposizione: Durante, Zaghini, Lundin, Cherubini, Bettineschi.

Coach: Sebastian De la Fuente.

INTER (3-5-2): Rúnarsdóttir; Bowen, Milinkovic, Andrés; Merlo (Fördős 57′), Magull (Detruyer 57′), Pedersen, Pavan (Bugeja 67′), Serturini (Robustellini 67′); Wullaert (Karchouni 78′), Cambiaghi.

A disposizione: Piazza, Baldi, Santi, Polli, Fadda, Consolini, Kullashi.

Coach: Gianpiero Piovani.

Ammonite: Merlo (I), Bonfantini (F), Toniolo (F), Pavan (I), Boquete (F), Pedersen (I), Detruyer (I), Robustellini (I).

Arbitro: Roberto Lovison di Padova (Pandolfo – Sbardella)

IV Ufficiale: Stanzani.