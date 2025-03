Fiorentina-Inter Women, Piovani convoca 23 giocatrici: ecco la lista

Tutto pronto per la quarta giornata di poule scudetto della Serie A Femminile. Domani in campo Fiorentina-Inter Women, per la quale l’allenatore Giampiero Piovani ha convocato ventitré nerazzurre.

LE CONVOCATE – Dopo la sconfitta a Roma e il pareggio contro il Milan, succedutosi in seguito al primo turno di riposo, la squadra di Giampiero Piovani si prepara a tornare in campo per la quarta giornata di poule scudetto di Serie A Femminile. Alle ore 12.30 di domani, infatti, è previsto il fischio d’inizio di Fiorentina-Inter Women. Per l’importante trasferta contro le viola, il mister nerazzurro ha convocato ventitré giocatrici. Nella lista manca il nome di una delle consuete titolati: il difensore Elisa Bartoli. Di seguito tutte le nerazzurre convocate da Piovani per Fiorentina-Inter Women.

Fiorentina-Inter Women, la lista delle calciatrici convocate da Piovani

1 Cecilía Rán Rúnarsdóttir; 3 Katie Bowen; 5 Ivana Andrés; 6 Irene Santi; 7 Haley Bugeja; 8 Matilde Pavan; 9 Elisa Polli; 10 Ghoutia Karchouni; 12 Alessia Piazza; 13 Beatrice Merlo; 14 Chiara Robustellini; 15 Annamaria Serturini; 17 Beatrix Fördős; 20 Marie Detruyer; 21 Martina Tomaselli; 22 Olivia Schough; 23 Lina Magull; 24 Marija Ana Milinkovic; 27 Henrietta Csiszàr; 31 Tessa Wullaert; 36 Michela Cambiaghi; 40 Lidia Consolini; 94 Rachele Baldi.

