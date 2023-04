Fiorentina-Inter Women, le pagelle: Chawinga e Polli sottotono: 6

Fiorentina-Inter Women, gara valida per il terzo turno di poule scudetto di Serie A Femminile, termina 1-0 (vedi report). Le nerazzurre escono sconfitte nonostante la buona prestazione e le innumerevoli occasioni. L’attacco formato da Chawinga e Polli non punge abbastanza. Ecco le pagelle di Fiorentina-Inter Women.

DURANTE: 6 – Praticamente mai intervenuta nel corso del primo tempo, nei secondi 45′ è chiamata a rispondere ai pochi ma pericolosi squilli della Fiorentina. Riesce a farlo fino a quando non si trova davanti Mijatović, che con freddezza abbatte i pali nerazzurri. Durante sfiora la palla ma non riesce ad evitare l’1-0 della Fiorentina.

Fiorentina-Inter Women, le pagelle: difesa

SØNSTEVOLD: 6 – Ritorno da titolare non fortunato, considerando il risultato finale del match. Condizione fisica ancora migliorabile ma tanta buona volontà in campo.

Dal 66′ ROBUSTELLINI: SV –

VAN DER GRAGT: 6 – Si ritrova sola contro Mijatović e si fa beffare dall’autrice del gol viola. Ciò, però, non cancella un’altra buona prestazione del difensore nerazzurro. I suoi interventi allontanano in molte occasioni il pericolo viola.

ALBORGHETTI: 6 – Dopo quella contro la Juventus in Coppa Italia, un’altra gara non al top per il capitano nerazzurro. Tuttavia, sembra più attenta e concentrata in fase d’impostazione.

Fiorentina-Inter Women, le pagelle: centrocampo

THØGERSEN: 6,5 – Nulla da recriminare alla neo interista che dà una mano in fase difensiva con recuperi che facilitano le ripartenze nerazzurre.

MIHASHI: 6.5 – Un’altra buona prova, dimostrando maturità ed esperienza. Tiene le redini del centrocampo, manovrando e dettando i ritmi di gioco. Il cartellino giallo del primo tempo le costa la sostituzione.

Dal 56′ SANTI: 6 – Chiamata a sostituire la compagna ammonita sembra muoversi bene in mezzo al campo. Ma l’inerzia della partita viene spezzata poco dopo dal gol del vantaggio della Fiorentina.

ECKHOFF: 6.5 – Il nuovo acquisto dell’Inter Women dimostra di star ambientandosi bene nel gruppo. Viaggia ad alta velocità sulla fascia destra, partecipando attivamente alla costruzione nerazzurra.

Dall’85’ SIMONETTI: SV –

KARCHOUNI: 6 – Corre molto e lotta in mezzo al campo ma, in alcune occasioni, risulta poco lucida. L’Inter Women aveva bisogno delle sue qualità balistiche per sbloccare il match. Complice anche un po’ di sfortuna, la calciatrice francese non è riuscita a sfruttare al meglio le intuizioni delle compagne.

Dal 65′ PANDINI: SV –

MERLO: 6 – Se il suo potente destro nel primo tempo fosse entrato in rete adesso, forse, staremmo parlando di un’altra partita. Lavora bene a centrocampo e si rende utile nella manovra di costruzione.

Fiorentina-Inter Women, le pagelle: attacco

CHAWINGA: 6 – Il coraggio e l’audacia non mancano, la freddezza e la concretezza, invece, sì. Guadagna e recupera molti palloni all’altezza degli ultimi trenta metri e serve spunti interessanti alle sue compagne. Ma quando è lei a dover finalizzare non riesce a rendersi pericolosa. Il merito è anche della marcatura viola.

POLLI: 6 – Dialoga bene con la sua compagna di reparto ma non impiega quel piglio di vivacità che la contraddistingue sotto porta e che, spesso, ha aiutato l’Inter Women a risolvere le partite.

Fiorentina-Inter Women, le pagelle: coach

GUARINO: 5.5 – L’Inter Women subisce un altro beffardo KO in Serie A Femminile. Non ci sarebbe nulla da recriminare a coach Rita Guarino, considerando comunque l’ottima prestazione delle sue ragazze, se non fosse per la luce che si è spenta nel secondo tempo. Scelte di cambio diverse o, forse, anticipate, avrebbero potuto aiutare le nerazzurre a mantenere il ritmo di gioco e a spingere con più forza fino alla fine. Non sempre Chawinga o Polli possono essere la soluzione e, vista la difficoltà nell’andare a segno, potrebbe servire lavorare a qualche alternativa sugli ultimi venti metri.