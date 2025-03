Fiorentina-Inter Women 1-0, le pagelle: Andres disfa, Runarsdottir salva!

Le pagelle di Fiorentina-Inter Women, gara valida per la quarta giornata di poule scudetto, terminata 1-0 in favore della viola. Runarsdottir salva il risultato nel primo tempo, dopo l’ingenuità di Andres che rischia di complicare tutto.

RUNARSDOTTIR: 7 – La traiettoria di Boquete lascia a desiderare, ma il portiere nerazzurro è comunque brava ad interpretarla e a parare il rigore. Attenta sul resto delle conclusioni viola, non può nulla sul tap-in da distanza ravvicinata di Bonfantini.

Fiorentina-Inter Women, le pagelle della difesa

BOWEN: 6,5 – Molte chiusure efficaci, riuscendo ad arrivare quasi sempre prima delle viola. Janogy e Bredgaard non sono clienti semplici ma lei riesce spesso a limitarle.

MILINKOVIC: 6 – Lavoro sporco e di forza. Annullare la velocità di Boquete è difficile ma il difensore nerazzurro fa il possibile, mettendoci il fisico quando serve.

ANDRES: 5,5 – Nonostante la grande esperienza, commette un’ingenuità su Bonfantini, che guadagna così un calcio di rigore. Fortunatamente il penalty non influisce sul risultato della gara.

Fiorentina-Inter Women, le pagelle del centrocampo

SCHOUGH: 6,5 – Preziosissima in fase di costruzione, smista tanti palloni e si muove bene nello spazio. Si addentra in area di rigore, alla ricerca della giocata e del varco giusti.

TOMASELLI: 6- – Tra le meno lucide e produttive in mezzo al campo. Ha la possibilità di rifarsi sotto porta ma la spreca.

DAL 65′ MAGULL: 6 – Entra in campo con determinazione, provando a dare una scossa all’offensiva nerazzurra: tutto inutile, l’Inter Women sembra aver gettato la spugna.

CSISZAR: 6,5 – Tanta concentrazione e determinazione nel primo tempo, facendo girare egregiamente il gioco nerazzurro. Proprio nei primi 45′ sfiora il gol del vantaggio, negatole da Fiskerstrand.

DETRUYER: 6,5 – Si addentra tantissimo in area di rigore, arrivando alla conclusione innumerevoli volte. Va vicinissima al gol, con il tiro alla mezz’ora del primo tempo che fa tremare la traversa viola.

Dal 65′ BUGEJA: 5,5 – Serve energia nell’offensiva nerazzurra ma lei non è in grado di darla in un finale troppo complicato come quello di Firenze.

SERTURINI: 6 – Come sempre tanta corsa e ottimi spunti sulla fascia destra. Alcuni non sono precisissimi, altri non vengono sfruttati a dovere dalle attaccanti.

Dal 73′ POLLI: 5,5 – Solitamente il suo ingresso si rivela salvifico nelle partite che necessitano di una scossa. A Firenze, però, neanche l’ingresso dell’attaccante riesce a far cambiare il risultato.

Fiorentina-Inter Women, le pagelle dell’attacco

WULLAERT: 6- – Molto più reattiva e pericolosa nel primo tempo, nei secondi 45′ sembra praticamente scomparire. In area di rigore c’è, ma non abbastanza da incidere. Buoni, comunque, gli inviti per la compagna di reparto.

Dall’83’ PAVAN: S.V. –

CAMBIAGHI: 5,5 – Fa mettere le mani nei capelli alle compagne e all’intera panchina nerazzurra al 40′, quando va vicinissima all’1-0 con una botta col sinistro. C’è solo quello, però: troppo poco!

Fiorentina-Inter Women, le pagelle dell’allenatore

PIOVANI: 5,5 – Prova a dare una scossa alle sue ragazze utilizzando dei cambi ultra offensivi. La scelta non è sbagliata, considerando la necessità di trovare il gol, ma non aiuta. L’Inter Women, quasi imbattibile, della prima parte di stagione è ormai un ricordo. Nessuna vittoria in questa poule scudetto, ma bene due sconfitte e un pareggio. Qualcosa non va.