Fiorentina-Inter Women, le formazioni ufficiali: tante conferme!

Alle ore 12.30 scende in campo l’Inter Women per la partita contro la Fiorentina valida per la Poule Scudetto. Di seguito le formazioni ufficiali.

FIORENTINA-INTER WOMEN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (3-5-2): 1 Fiskerstrand; 44 Faerge, Pedersen, 85 Filangeri; 9 Janogy, 21 Severini, 77 Curmark, 18 Snerle, 4 Bonfantini; 87 Boquete, 15 Bredgaard.

A disposizione: 2 Durante, 12 Zuluri, 8 Della Peruta, 11 Georgieva, 16 Erzen, 22 Sarti, 23 Pastrenge, 25 Mailia, 26 Cherubini, 91 Ciabini, 95 Lombardi.

Coach: Sebastian de la Fuente.

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 15 Serturini, 21 Tomaselli, 27 Csiszar, 20 Detruyer, 22 Schough; 31 Wullaert, 36 Cambiaghi.

A disposizione: 12 Piazza, 94 Baldi, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 9 Polli, 10 Karchouni, 13 Merlo, 14 Robustellini, 17 Fordos, 23 Magull, 40 Consolini.

Coach: Gianpiero Piovani

