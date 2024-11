Fiorentina-Inter Women, le formazioni ufficiali: Piovani cambia in avanti!

Fiorentina-Inter Women è uno dei big-match di giornata. La sfida, in programma alle 12:30, è valida per la settima giornata del campionato di Serie A Femminile. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

FIORENTINA-INTER WOMEN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): 1 Fiskerstrand; 44 Faerge, 11 Georgieva, 85 Filangeri, 14 Toniolo; 18 Snerle, 6 Breitner, 21 Severini; 9 Janogy, 87 Boquete, 4 Bonfantini.

A disposizione: 2 Durante, 5 Tortelli, 7 Longo, 10 Catena, 16 Erzen, 20 Zaghini, 22 Lundin, 23 Pastrenge, 26 Cherubini, 32 Bettineschi.

Coach: Sebastian De la Fuente.

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 23 Magull, 4 Pedersen, 8 Pavan, 15 Serturini; 31 Wullaert, 36 Cambiaghi.

A disposizione: 12 Piazza, 94 Baldi, 6 Santi, 7 Bugeja, 9 Polli, 10 Karchouni, 14 Robustellini, 17 Fördős, 20 Detruyer, 25 Fadda, 40 Consolini, 99 Kullashi.

Coach: Gianpiero Piovani.

Come seguire Fiorentina-Inter Women IN DIRETTA

