Fiorentina-Inter Women, fa tutto la viola Daniela Sabatino: 2-0 al 45′

Il primo tempo di Fiorentina-Inter Women è terminato da poco e non arrivano buone notizie per le nerazzurre di Sorbi. Doppio vantaggio viola firmato Sabatino

PRIMO TEMPO – Inizio in salita per l’Inter Women di Attilio Sorbi nel Campionato Italiano di Serie A Femminile. Il primo tempo in casa della Fiorentina termina 2-0 in favore delle viola allenate da Antonio Cincotta. Protagonista assoluta Daniela Sabatino, che debutta in viola aprendo le danze al 38′ e poi raddoppiando su rigore al 43′. Si attende la reazione delle nerazzurre nella ripresa.