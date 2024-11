Fiorentina-Inter Women 2-1, le pagelle: Andres si sblocca 7,5, molti flop!

Fiorentina-Inter Women termina 2-1. Andres è la migliore in campo e non solo per il gol. A centrocampo, invece, faticano quasi tutte. Di seguito le pagelle di Fiorentina-Inter.

RUNARSDOTTIR: 6 – Il suo intervento non è richiesto tantissimo dall’offensiva viola. Poco da fare sul rigore battuto forte da Boquete, sul quale riesce comunque ad intercettare la traiettoria. Difficile anche poter raggiungere la botta di prima intenzione di Pastrenge. Riflessi pronti, invece, sul colpo di testa di Catena che riesce a raggiungere al volo.

Fiorentina-Inter Women, pagelle: difesa

BOWEN 6,5 – Utile nella fase difensiva quanto in quella offensiva. Brava nell’aiutare l’Inter Women ad uscire in ripartenza e a mantenere pulita l’area di rigore di runardfottir.

MILINKOVIC 5,5 – Prestazione fatta di luci ed ombre. Risulta spesso decisiva nelle chiusure, riuscendo ad allontanare una serie di pericolosi viola. Nel secondo tempo, però, abbassa il ritmo e va in affanno. Emblematico il fallo che causa il rigore e permette alla Fiorentina di riaprire la gara.

ANDRES 7 – Gara di forza e coraggio, con un duello continuo con Bonfantini sulla quale riesce quasi sempre ad avere la meglio. Propositiva anche in fase offensiva, tanto da riuscire a trovare il suo primo gol con la maglia nerazzurra.

Fiorentina-Inter Women, pagelle: centrocampo

MERLO 5,5 – Inefficace e inoffensiva rispetto al solito. Riesce a dialogare poco con la fase offensiva, registra solo qualche buon cambio di fronte.

Dal 57′ FORDOS: 5 – Come la compagna subentrata dalla panchina nello stesso slot di sostituzioni fa fatica a dare un vero contributo alle compagne.

MAGULL 6 – La sua voglia di incidere e di portare qualità in campo si nota sempre ma oggi pomeriggio non riesce a concretizzarsi come ha abituato fin qui.

Dal 57′ DETRUYER: 5 – Piovani la inserisce per provare ad alzare il rimo nerazzurro ma i suo impatto sulla gara è pari a zero.

PEDERSEN 5,5 – Soprattutto nel secondo tempo fatica in regia, non riuscendo a fare da collante fra centrocampo e attacco.

PAVAN: 6- – Qualche idea buona c’è ma non abbastanza da riuscire a incidere sul match.

Dal 67′ BUGEJA: 5 – Entrata per dare idee e forze nuove in fase offensiva, non riesce a svolgere a dovere il suo compito. Una conclusione debole non basta.

SERTURINI: 6,5– Sin dai primi minuti della gara fa capire di essere tra le più in forma. Sempre pericolosa davanti, si addentra spesso in area di rigore, anche alla ricerca della conclusione personale. Resta però a secco.

Dal 67′ ROBUSTELLINI: 5 – Entra in un momento confusionario delle gara, faticando a trovare il ritmo giusto. Si vede dal fallo costretta a fare per fermare la ripartenza viola, che le costa subito un giallo.

Fiorentina-Inter Women, pagelle: attacco

WULLAERT: 6,5 – Sempre propositiva, si fa trovare pronta sotto porta cogliendo l’inviti della compagna di reparto e ricambia sempre il favore. Giornata storta che non le permette di coronare la prestazione.

Dal 78′ KARCHOUNI: S.V. –

CAMBIAGHI: 6,5 – Sia nel primo che nel secondo tempo va vicina al gol, rendendosi sempre pericolosa agli occhi della difesa viola. Fiskerstrand è brava a toglierla la gloria del gol.

Fiorentina-Inter Women, pagelle: coach

PIOVANI: 5,5 – Per l’allenatore nerazzurro arriva la prima sconfitta stagionale. Le sostituzioni questa volta non sembrano azzeccate, risultando controproducenti. Nessun intuizione nel finale, ma anzi la beffa che porta la Fiorentina a rimontare.