Fiorentina Femminile, parla Johannsdottir: «Inter Women ha dei punti deboli!»

Alexandra Johannsdottir, centrocampista della Fiorentina Femminile, in un’intervista rilasciata attraverso i canali ufficiali del club viola, ha parlato in vista della sfida con l’Inter Women in programma oggi alle 14:30.

CONTRO L’INTER – Alexandra Johannsdottir in un’intervista sul sito ufficiale della Fiorentina, ha parlato – tra le altre cose -, anche della sfida in programma oggi contro le nerazzurre allenate da Rita Guarino: «La partita con l’Inter sarà molto complicata. In settimana prepareremo la partita. Hanno una buona squadra ma anche dei punti deboli».