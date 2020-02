Femminile, Juventus-Inter: le 20 Women bianconere convocate da Guarino

Condividi questo articolo

Juventus-Inter del Campionato Italiano di Serie A Femminile è in programma domani a Vinovo (TO) a partire dalle ore 12.30. Per la partita della 15ª giornata, la quarta del girone di ritorno, l’allenatrice Guarino ha convocato venti calciatrici della capolista bianconera per sfidare l’Inter Women di Sorbi. Di seguito la lista delle convocate

PORTIERI – Bacic, Giuliani e Tasselli.

DIFENSORI – Boattin, Franco, Gama (C), Hyyrynen, Salvai e Sembrant.

CENTROCAMPISTI – Cernoia, Galli, Pedersen, Rosucci e Sikora.

ATTACCANTI – Bonansea, Caruso, Girelli, Souza Alves, Staskova e Zamanian.