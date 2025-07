Europei femminili 2025, si parte: convocate 5 giocatrici dell’Inter Women!

Al via oggi gli Europei femminili 2025, che si terranno in Svizzera. Le giocatrici dell’Inter Women convocate per la competizione sono cinque: la lista e le partite interessate.

LE CONVOCATE – Dopo l’ottimo finale di stagione, l’Inter Women prepara i motori per la prossima annata sotto la guida di Giampiero Piovani. Per alcune giocatrici è tempo di ricaricare le batterie, godendosi le ferie estive, per altre invece luglio sarà un banco di prova importante grazie alla partecipazioni agli Europei femminili del 2025. La competizione, infatti, inizierà proprio oggi – 2 luglio -, nella cornice svizzera. e vedrà ben cinque nerazzurre parteciparvi. Le giocatrici dell’Inter Women convocate sono Serturini (Italia), Runarsdottir e la novità di mercato Vilhjálmsdóttir (Islanda), Wullaert e Detryter (Belgio). Di seguito le gare che interesseranno le nerazzurre agli Europei femminili 2025.

Le sfide a cui parteciperanno le giocatrici dell’Inter Women agli Europei femminili 2025

ANNAMARIA SERTURINI – Italia

Gruppo B

03.07 – Sion Belgio-Italia

07.07 – Ginevra Portogallo-Italia

11.07 – Berna Italia-Spagna

CECILÍA RÁN RÚNARSDÓTTIR, KARÓLÍNA LEA VILHJÁLMSDÓTTIR- Islanda

Gruppo A

02.07 – Thun Islanda-Finlandia

06.07 – Berna Svizzera-Islanda

10.07 – Thun Norvegia-Islanda

TESSA WULLAERT, MARIE DETRUYER – Belgio

Gruppo B

03.07 – Sion Belgio-Italia

07.07 – Thun Spagna-Belgio

11.07 – Sion Portogallo-Belgio

La fase a gironi si chiuderà il 13 luglio, mentre dal 16 via ai quarti di finale. L’Europeo si concluderà domenica 27 luglio con la finale che si giocherà a Basilea.

Fonte: Inter.it