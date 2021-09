Empoli-Inter, Serie A Femminile: le formazioni ufficiali! Inter Women così in campo

Empoli-Inter di Serie A Femminile sta per iniziare. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della 3ª giornata di campionato. Sfida in scena presso lo Stadio “Carlo Castellani” di Montelupo (FI) a partire dalle ore 17:30. L’Inter Women di coach Guarino viene da due vittorie su due. Di seguito le formazioni ufficiali di Empoli-Inter in Serie A Femminile

EMPOLI LADIES: 1 Capelletti; 4 Brscic, 7 Prugna, 10 Cinotti, 11 Bragonzi, 12 Mella, 14 De Rita, 18 Silvioni, 19 Nichele, 22 Tamborini, 23 Bellucci.

A disposizione: 24 Ciccioli; 8 Morreale, 9 Dompig, 16 Bardin, 25 Nocchi, 26 Monterubbiano, 38 De Matteis, 55 Nicolini, 82 Puntoni.

Coach: Fabio Ulderici

INTER WOMEN (4-3-3): 22 Durante; 13 Merlo, 2 Sonstevold, 19 Alborghetti (C), 3 Landstrom; 5 Karchouni, 20 Simonetti, 27 Csiszar; 10 Bonetti, 7 Marinelli, 18 Pandini.

A disposizione: 1 Cartelli, 12 Gilardi; 6 Santi, 8 Brustia, 17 Macarena Portales, 21 Regazzoli, 24 Pavan, 28 Passeri, 30 Vergani.

Coach: Rita Guarino