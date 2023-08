Eckhoff: «Contenta e motivata dopo il rinnovo con l’Inter Women!»

Noor Eckhoff in un’intervista ha parlato del prolungamento del contratto con Inter Women, ma anche della situazione della squadra femminile.

DOPO IL RINNOVO – Noor Eckhoff ha parlato così dopo il rinnovo con l’Inter Women: «Sono molto contenta e motivata, pronta per questa stagione. Sta andando bene questa pre-season, ci siamo concentrate molto sull’aspetto metabolico e sul miglioramento delle prestazioni fisiche. Saremo in forma per l’avvio della nuova stagione. Il calcio è uno sport di squadra, tutte dipendono dalle proprie compagne, per fare in modo di raggiungere l’obiettivo comune. Le altre squadre si sono mosse bene sul mercato, questa stagione potrebbe essere ancora più equilibrata di quella scorsa. Guardando in prospettiva, non può che essere positivo».