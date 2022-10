Durante: «All’Inter Women tante emozioni! Un grazie a Guarino perché…»

Durante si racconta partendo dai suoi primi passi nel mondo del calcio fino al suo arrivo all’Inter Women. Nel suo percorso tante persone importanti, tra cui la sua attuale allenatrice Guarino. Di seguito l’intervista rilasciata dal portiere nerazzurro sul Matchday Programme dell’Inter.

LA MIA STRADA – Francesca Durante (vedi articolo) si racconta in un’emozionante intervista rilasciata sul Matchday Programme dell’Inter. Il portiere nerazzurro parla così del suo inizio nel mondo del calcio: «La determinazione è uno dei miei punti di forza, oltre alla perseveranza. Ho sempre giocato per puro amore di questo sport. Poi grazie alla mia famiglia e a persone come Rita Guarino e il preparatore dei portieri che avevo a Verona, ho capito che questa poteva essere la mia strada. Rita mi ha incoraggiato già dalla nazionale giovanile e mister Daniele Guiotto ha cambiato il mio modo di giocare. Mi ha aiutato tantissimo nella mia esperienza a Verona. All’Inter Women ho vissuto tanti momenti emozionanti, il derby vinto per 3-0 la scorsa stagione e quello di quest’anno sono stati incredibili. Già prima della partita, quando ci siamo guardate negli occhi, sapevo che avremmo fatto bene e dato tutto in campo». Durante chiude l’intervista con un retroscena sulla sua Inter Women e su uno dei tanti successi delle nerazzurre in Serie A (vedi classifica).