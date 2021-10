Durante: «Inter Women-Juventus? Ambiente carico, siamo grande club»

Francesca Durante, portiere dell’Inter Women, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato del suo arrivo in nerazzurro e della prossima sfida contro la Juventus

OBIETTIVI – Francesca Durante, portiere dell’Inter Women, parla degli obiettivi stagionali della squadra e dell’imminente sfida contro la Juventus: «Obiettivi? Crescere, sia al livello personale che di squadra. In queste prime sei partite abbiamo iniziato, dobbiamo continuare costruendoci un’identità e migliorare come singoli per dare di più come collettivo. La sfida alla Juventus? Si sente l’ambiente carico per un grande match: l’Inter è un grande club, come lo sono i bianconeri, e l’adrenalina è altissima. Poi è vero che è una partita che vale tre punti, ma questa sfida si presenta da sola».

Fonte: Alessia Scurati – Tuttosport