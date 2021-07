Durante: «Inter grande opportunità, sono emozionata. Darò il masssimo»

Francesca Durante, nuovo portiere dell’Inter Women (vedi comunicato), ha parlato ai microfoni ufficiali della società. La giocatrice si è presentata ai tifosi e ha sottolineato la sua emozione per essere una nuova giocatrice nerazzurra.

OPPORTUNITÀ ED EMOZIONE – Queste le parole di Francesca Durante, nuovo portiere dell’Inter Women: «Sono emozionata, sarà una bella esperienza e non vedo l’ora di iniziare. L’Inter è una grandissima opportunità, sono felice e orgogliosa di essere qui. Voglio dare il massimo ogni giorno per fare qualcosa di buono tutte insieme. La voglia di tornare in campo è tanta, spero di dare il mio contributo, sicuramente darò il massimo ogni giorno. Il mio obiettivo è essere un portiere moderno».