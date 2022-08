Durante: «Chivas-Inter Women sfida impegnativa! Bello vincere ai rigori»

Francesca Durante, portiere dell’Inter Women impiegata in amichevole contro il Chivas, si è detta soddisfatta per la vittoria ai rigori. Di seguito le sue parole su Inter TV.

SFIDA IMPEGNATIVA – Francesca Durante è soddisfatta per la vittoria maturata ai rigori contro le messicane: «È stato un match molto impegnativo, sicuramente è stata una bella esperienza per tutta la squadra. Il Chivas è una squadra molto aggressiva con uno stile sudamericano. Noi non avevamo mai giocato contro una squadra messicana, l’intensità è stata molto alta. Loro hanno giocato già sei partite di campionato e sono in testa al campionato. È stato un test impegnativo ma abbiamo risposto alla grande. Abbiamo lavorato bene di gruppo sui principi che la coach ha trasmesso in settimana e nel corso del ritiro. Ci sono delle corse da migliorare ma siamo ancora all’inizio quindi giusto così. È sempre bello poter vincere e ai rigori è molto emozionante».