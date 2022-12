Due Inter Women nella top 5 delle marcatrici in Serie A Femminile!

L’Inter Women conquista un bel traguardo in Serie A Femminile. Alla decima giornata di campionato ben due calciatrici nerazzurre si piazzano nella top five delle marcatrici. È proprio una delle ragazze di Guarino ad occupare la vetta della classifica, grazie al gol messo a segno nell’ultima partita contro il Parma. Di seguito il tweet con cui la FIGC ha comunicato la graduatoria.

TOP FIVE – Nonostante gli ultimi alti e bassi, l’Inter Women quest’anno sta dimostrando di possedere grandi potenzialità e possibilità. A confermarlo è anche la classifica delle migliori cinque marcatrici di Serie A Femminile. Al primo posto della top five si posiziona Tabitha Chawinga (vedi articolo). L’ultimo gol, segnato contro il Parma, non solo ha permesso all’attaccante malawiana di arrivare a quota sette in campionato, ma ha anche regalato alla squadra di Rita Guarino il pareggio. Non meno decisiva per le interiste è Elisa Polli, che si piazza al terzo posto della graduatoria. Con le sue sette reti, la calciatrice italiana ha risolto tante partite e ha aiutato l’Inter Women a occupare la parte alta della classifica di Serie A Femminile. Seppur con lo stesso numero di gol, a dividere le due nerazzurre c’è Cristiana Girelli, attaccante della Juventus. Al quarto e al quinto posto della classifica, a quota sei, si posizionano, invece, Kosovare Asllani e Valentina Giacinti. Rispettivamente attaccanti di Milan e Roma Femminile. Con un tweet sul profilo Twitter ufficiale, la FIGC Femminile ha reso nota la top five delle marcatrici di Serie A Femminile.