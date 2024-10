Detruyer: «Il pareggio contro la Roma ci ha dato questo»

Marie Detruyer si è pronunciata sulla sfida pareggiata dall’Inter Women contro la Roma. La centrocampista ha sottolineato il suo entusiasmo per la prestazione mostrata dalle nerazzurre.

LE DICHIARAZIONI – Marie Detruyer si è raccontata sui profili social del club nerazzurro in vista di Como-Inter Women. La centrocampista belga ha espresso la sua soddisfazione per il modo in cui la sua squadra ha disputato l’ultima sfida contro le campionesse d’Italia: «Abbiamo fatto una buona prestazione contro la Roma, squadra molto forte. Dobbiamo portarci tutta quella sicurezza che abbiamo guadagnato in questa partita e riproporla nella prossima sfida. Penso anche che dovremmo rimanere con i piedi per terra, un pareggio contro la Roma non significa che da qui in poi vinceremo sempre. Tutte le gare sono importanti, per cui noi dobbiamo concentrarci ora sulla prossima gara».