Detruyer: «L’Inter è il raggiungimento di un grande obiettivo!»

La calciatrice dell’Inter Women Marie Detruyer si è raccontata esprimendo le sue sensazioni per il fatto di indossare la maglia nerazzurra e indicando i momenti più importanti della sua giovane carriera.

VALORE IMPORTANTE – Marie Detruyer è la protagonista del Matchday Programme dell’Inter Women. La belga, in campo nel successo per 5-2 contro il Parma negli ottavi di finale della Coppa Italia Femminile, ha sottolineato l’importanza del passaggio all’Inter per la sua carriera: «Giocare a calcio è qualcosa che mi rende felice. Rappresenta una grande parte della mia vita, è ciò che mi ha portata qui in Italia e all’Inter. Questo Club significa il raggiungimento di un obiettivo importante».

Detruyer racconta alcuni episodi felici della sua carriera (all’Inter e non solo)

MOMENTI EMOZIONANTI – Detruyer si è poi concentrata su alcune delle pagine più felici della sua carriera. Queste le sue parole in merito: «Penso che sia stato il mio arrivo qui, è stato un raggiungimento molto importante, qualcosa che mi rende orgogliosa. Oltre a questo, gli Europei Under 19 e anche la mia prima presenza con la prima squadra della nazionale del Belgio». Un percorso ancora ai suoi inizi, quello della calciatrice dell’Inter. La classe 2004 ha ancora tanta strada davanti a sé, si spera luminosa e di successo anche in maglia nerazzurra.